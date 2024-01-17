Зеленский принял решение о замене Залужного

Зеленский собрался заменить Залужного на Буданова

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Зеленский хочет сместить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и поставить на его место Кирилла Буданова. Об этом в интервью на YouTube-канале Newsroom рассказал Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Тука сообщил эту сенсационную новость со ссылкой на источник, близкий к украинскому генштабу.

По словам экс-министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, Залужного планируют перевести в СНБО, а вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР. То есть – Кирилла Буданова.

Тука считает, что замена главнокомандующего приведет Украину к катастрофе. Он также сообщил, что Буданова специально возили в Давос, чтобы представить его "украинским партнерам", точнее – хозяевам киевского режима, в качестве будущего главкома ВСУ.