Зеленский принял решение о замене Залужного

Your browser does not support the audio element.

Владимир Зеленский хочет сместить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и поставить на его место Кирилла Буданова. Об этом в интервью на YouTube-канале Newsroom рассказал Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain