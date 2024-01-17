Путин отреагировал на отказ голосовать за него

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Путин поблагодарил россиян за критику

Политика » Власть » Кремль

Владимир Путин поблагодарил россиян за критику в свой адрес. Во вторник президент РФ прокомментировал одно из сообщений такого рода, поступившее во время прямой линии.

Путин поблагодарил россиян за критику
Фото: Sputnik / Reuters by Гавриил Григоров

Глава государства рассказал, что, отвечая журналистам и зрителям, видел вопросы, появлявшиеся на экранах.

"Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким — небольшое, но в заключении было написано: "Не буду за вас голосовать", — рассказал он.

По мнению Путина, крайне важна обратная связь, пусть даже и такая.

"Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе — нерешённых проблем у нас гораздо больше, чем решённых", — объяснил он.

По словам российского лидера, было бы абсолютно неверным болезненное отношение к критике.

"Нужно воспринимать это как руководство к действию, нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы ещё не решили", — заключил он.

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, совмещённая с прямой линией, прошла в середине декабря 2023 года. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024-го.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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