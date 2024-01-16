Tasnim News: Иран ударил по боевикам "Джейш аль-Адль"

Tasnim News: Иран нанёс удары по по штаб-квартирам боевиков группировки "Джейш аль-Адль"

О ракетных и беспилотных удары по штаб-квартирам террористической группировки "Джейш аль-Адль" в окрестностях города Панджур в Пакистане. Информация в настоящее время не подтверждается официальными источниками.

Фото: соцсети

Известно, что "Джейш аль-Адль" — сепаратистская террористическая группировка. Она состоит из народности белуджи. Также в её цели входит создание независимого государства на территории Систан и Белуджистан в Иране.

"Джейш аль-Адль" известно своими атаками на Иран.

Ранее сообщалось о том, что США должны ударить по Ирану после атаки на американское консульство в Эрбиле, считает полковник армии США Джо Буччино. Однако нынешняя администрация Джо Байдена на это не пойдёт. Известно, что Иран силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударил в ночь на 15 января по американским и израильским целям в Иракском Курдистане.