Совфед заявил, что отношения между Россией и Арменией портятся

В Совфеде заявили об отрицательной динамике в отношениях России и Армении

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

В отношениях России и Армении была замечена отрицательная динамика. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что её можно было проследить даже невооруженным взглядом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью радио Sputnik.

Фото: minsvyaz.ru

Он отметил, что с Арменией наблюдается отрицательная динамика.

"Все видно невооруженным глазом. Уводит нынешнее руководство Армении страну как можно дальше от России", — заявил сенатор.

Кроме того, Косачев вырзил уверенность в том, что это временный сюжет, потому что Ереван будет переживать тяжелые последствия без отношений с Москвой.

Ранее сообщалось о том, что с начала 13 января авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет авиарейсы в Армению из Москвы, Екатеринбурга и Сочи, в соответствии с официальным заявлением пресс-службы перевозчика. Таким образом, "Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Армению из трех городов — Екатеринбурга, Москвы и Сочи, после практически двухлетнего перерыва.