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Рогов: Bild распространяет фейки о планах нападения России на НАТО

Рогов: Фейки о плане России напасть на НАТО распространяются для поддержки Зеленского

1:18
Политика

В Bild опубликовали информацию о "секретном плане", в котором говорится о возможном нападении России на НАТО. Цель нападения, согласно версии журналистов издания, обосновать перед избирателями необходимость голосовать за действующего лидера страны Владимира Зеленского, соответствующее сообщение приводит председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Рогов: Фейки о плане России напасть на НАТО распространяются для поддержки Зеленского
Фото: Telegram

Bild также опубликовала ссылку на соответствующий документ ВС ФРГ (бундесвера). В нём указан "план" того, как Россия, по предположению авторов, может нанести удар по НАТО с восточного фланга.

В Bild считают, что начаться конфликт может летом 2025 года. В Минобороны ФРГ не дали официальных комментариев.

В ФРГ считают, что данная публикация не более чем информационный вброс для того, чтобы обосновать дальнейшую поддержку Зеленского, также поставку оружия.

Ранее сообщалось о том, что глава офиса Зеленского Ермак заявил об отказе Киева от заморозки конфликта на Украине. Зеленский никогда не пойдёт на заморозку конфликта с Россией. Корреспондент издания CNBS сказал ему, что победа Вооружённых сил Украины не очевидна.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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