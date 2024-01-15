Датская королева передала престол старшему сыну

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола в пользу старшего сына

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола в пользу старшего сына Фредерика. Как сообщает телеканал Breaking News, ее сын Фредериком X теперь займёт престол.

Фото: Wikipedia

Церемония передачи титула прошла в Копенгагене среди членов государственного совета. Датская полиция сообщила о том, что в Копенгагене на торжестве по случаю передачи власти собрались до 100 тыс. человек.

Напомним, что за 900 лет Маргарете стала первым датским монархом, отрекшимся от престола. До нее в 1146 году отречение производил лишь король Эрик III Добрый. Он добровольно ушел в монастырь.

Ранее сообщалось о том, что обсуждения о том, что престол для Карла III стал непосильным бременем, ведутся уже давно. Во-первых, королю так и не удалось завоевать доверие британцев, как это было у его покойной матери — Елизаветы II. Во-вторых, Карл взошел на трон в возрасте 73 лет, а в текущем году ему исполнилось 75 — его здоровье может подвести в любой момент.