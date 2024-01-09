ВСУ проводят атаки на мирное население России, соответствующее заявление сделал бывший служащий британского дипломатического ведомства Алистер Крук 9 января в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он заявил, что за все военные преступления должно следовать наказание. Оно должно быть направлено не только Украине, но и тем, кто поставляет оружие.
Кроме того, Крук заявил, что соответствующие меры в отношении Киева могут продержаться долго, потому что сейчас в настоящее время ВСУ наносит удары ракетами по России.
Ранее сообщалось о том, что Запад признал неспособность Украины перехватывать российские ракеты. Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". В ударе были задействованы ракеты различных классов, пишут западные аналитики.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.