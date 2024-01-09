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На Западе признали факт финансирования военных преступлений ВСУ против России

1:00
Политика

ВСУ проводят атаки на мирное население России, соответствующее заявление сделал бывший служащий британского дипломатического ведомства Алистер Крук 9 января в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

На Западе признали факт финансирования военных преступлений ВСУ против России
Фото: ru.freepik.com

Он заявил, что за все военные преступления должно следовать наказание. Оно должно быть направлено не только Украине, но и тем, кто поставляет оружие.

Кроме того, Крук заявил, что соответствующие меры в отношении Киева могут продержаться долго, потому что сейчас в настоящее время ВСУ наносит удары ракетами по России.

Ранее сообщалось о том, что Запад признал неспособность Украины перехватывать российские ракеты. Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". В ударе были задействованы ракеты различных классов, пишут западные аналитики.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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