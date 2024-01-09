В Турции ведут работу по организации встречи Эрдогана и Путина

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

В Турции прорабатывают встречу президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Отмечается, что в настоящее время согласовываются детали по всем дипломатическим каналам. Однако конкретики пока нет.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Пока какой-либо конкретики нет. Встреча находится в повестке, соответствующая работа ведётся по дипканалам. Чего-либо конкретного пока нет", — указали представители администрации президента Турции.

Как прежде сообщал президент РФ Владимир Путин, он планировал встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале наступившего года. Однако до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика турецкого президента.

В то же время, Эрдоган, в свою очередь, также заявлял, что встретится с Путиным и обсудит возобновление "зерновой сделки".