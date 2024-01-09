В Турции прорабатывают встречу президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Отмечается, что в настоящее время согласовываются детали по всем дипломатическим каналам. Однако конкретики пока нет.
"Пока какой-либо конкретики нет. Встреча находится в повестке, соответствующая работа ведётся по дипканалам. Чего-либо конкретного пока нет", — указали представители администрации президента Турции.
Как прежде сообщал президент РФ Владимир Путин, он планировал встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале наступившего года. Однако до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика турецкого президента.
В то же время, Эрдоган, в свою очередь, также заявлял, что встретится с Путиным и обсудит возобновление "зерновой сделки".
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