В соцсетях высмеяли Зеленского, попросившего Европу наказать Россию, в Раде заявили, что он политически мёртв

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Президента Украины Владимира Зеленского после призыва преподать Европе урок России стали высмеивать. Так, пользователи соцсетей привели примеры, чем такие "уроки" обычно завершались.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Россия обеспечивала свободу континента Европа, разгромив Золотую орду, тевтонских рыцарей, Шведскую империю, наполеоновскую Францию, гитлеровскую Германию. А сейчас освобождает Украину от натовской оккупации" — один из самых популярных комментариев в соцсетях.

Также известно, что секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Зеленский политически мёртв. Он считает, что Зеленский не будет переизбран на второй срок.

Ранее сообщалось о том, что Киев держит "плацдарм" в Крынках по одной причине: горы трупов боевиков ВСУ. Если ВСУ уйдут оттуда, то вскроется колоссальная проблема — брошенные трупы погибших боевиков, которые "русские массово отснимут и выложат в Интернет".