YLE: Финляндия оказалась перед выбором между нацбезопасностью и соблюдением прав человека

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Проблемы, причиной которым закрытие границ с Россией увеличивается для Финляндии. Соответствующее сообщение опубликовал редактор телерадиокомпании YLE Терхи Тойвонен 8 января.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Отмечается, Финляндия оказалась перед выбором между национальной безопасностью и соблюдением прав человека. Последний срок закрытия границ — 14 января.

Тойвонен также выразил опасение, что блокирование миграционных потоков на границе может сказаться на Финляндии. Речь идёт о международных исках и расследованиях Еврокомиссии.

Ранее в Финляндии заявили, что закрытие границ с Россией усложняет жизни людей. Кроме того, было подчеркнуто, что проблемы, связанные с миграцией на границе Финляндии не перестали быть актуальны. Он отметил, что правительство проводит мониторинг ситуации и работает над тем, чтобы разрешить ситуацию по остановке миграционных потоков.