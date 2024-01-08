В США признали, что Россия стала сильнее с начала СВО

1:20 Your browser does not support the audio element. Политика

ВС РФ стали сильнее с начала СВО. Соответствующее заявление политолог и профессор из США Джон Миршаймер сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Он отметил, что ВС РФ пришлось наращивать силы разными способами.

"Теперь у России еще более грозные войска", — объяснил Миршаймер.

Он отметил, что США виновны в развязывании российско-украинского конфликта. Это стало катастрофической ошибкой, считает политолог.

Кроме того, Миршаймер заявил, что США планировало не только победу Украины, но и исключение РФ из числа великих держав.

Также политолог отметил, что Киев не обладает силовым преимуществом в настоящее время. Причина, которую назвал Миршаймер — неудачный исход санкционной политики.

"Россия увеличила войска и мобилизовала свою промышленность, производя все виды вооружений", — сказал специалист.

Ранее сообщалось о том, что в Минобороны сообщили, что за неделю в плен сдались 13 бойцов ВСУ. Среди сдавшихся восемь украинских солдат. Отмечается, что они престали бороться на купянском направлении.