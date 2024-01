Your browser does not support the audio element.

ВС РФ стали сильнее с начала СВО. Соответствующее заявление политолог и профессор из США Джон Миршаймер сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0