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Флориан Филипо: во Франции призвали ликвидировать НАТО

1:10
Политика

Французский политик, глав партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с призывом о ликвидации НАТО. По его словам, это решение поспособствует установлению мира.

Флориан Филипо: во Франции призвали ликвидировать НАТО
Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

"Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты" — заявил Филиппо.

Также Филиппо отметил, что политика альянса стоит сотни тысяч жизней украинцев, отправленных н фронт.

Кроме того, лидер "Патриотов" ссылается на слова генерала Брюно Клермона, заявившего ранее, что Европа не готова сражаться за Украину. Клермон отметил, что Запад снизил уровень вооружения.

"Нас оскорбляли за то, что мы говорили это почти два года", — сказал Филиппо.

Ранее сообщалось о том, что по завершении СВО Одесса и Харьков, а также Николаев и Днепропетровск станут принадлежать России. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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