Впервые за 100 лет: Байден может обратиться к нации 7 марта

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент США Джо Байден намерен провести обращение к нации и Конгрессу 7 марта. Соответствующая информация приводится на сайте Конгресса.

Фото: Правительство США

Отмечается, что это первое обращение президента о ситуации в стране за последний век (100 лет).

Байдену поступило предложение от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Ранее сообщалось о том, что в США заявили о том, что Байден напуган из-за провала на Украине. Соответствующее заявление сделал на YouTube-канала Dialogue Works американский эксперт экономики Ричард Вольф. Он отметил, что продолжение работы Байдена, Блинкена, Джейка Салливана, а также других советников в настоящее время под вопросом.