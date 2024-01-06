Президент США Джо Байден намерен провести обращение к нации и Конгрессу 7 марта. Соответствующая информация приводится на сайте Конгресса.
Отмечается, что это первое обращение президента о ситуации в стране за последний век (100 лет).
Байдену поступило предложение от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
Ранее сообщалось о том, что в США заявили о том, что Байден напуган из-за провала на Украине. Соответствующее заявление сделал на YouTube-канала Dialogue Works американский эксперт экономики Ричард Вольф. Он отметил, что продолжение работы Байдена, Блинкена, Джейка Салливана, а также других советников в настоящее время под вопросом.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.