В США заявили, что Одесса и Харьков войдут в состав России

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

По завершении СВО Одесса и Харьков, а также Николаев и Днепропетровск станут принадлежать России. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

Кром того, он отметил, что ВСУ терпят поражение за поражением в боях, скоро будет тот момент, когда он ничего не противопоставят ВС РФ.

Риттер считает, что боевые действия завершатся к сентябрю 2024 года.

"Когда все закончится, карта Украины не будет выглядеть, как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России", — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ изменили тактику из-за нехватки личного состава, применяя "пожарные команды". Всё чаще опорные пункты на "нулевой отметке" фронта и первая линия обороны остаются вообще без пехоты ВСУ. Или же там остается минимальное количество боевиков. Как только российская армия начинает штурмовать позиции, туда забрасывается подкрепление, которое должно удержать позиции и не дать довести русским до конца свою атаку.