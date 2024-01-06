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В США заявили, что Одесса и Харьков войдут в состав России

1:17
Политика

По завершении СВО Одесса и Харьков, а также Николаев и Днепропетровск станут принадлежать России. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

В США заявили, что Одесса и Харьков войдут в состав России
Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

Кром того, он отметил, что ВСУ терпят поражение за поражением в боях, скоро будет тот момент, когда он ничего не противопоставят ВС РФ.

Риттер считает, что боевые действия завершатся к сентябрю 2024 года.

"Когда все закончится, карта Украины не будет выглядеть, как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России", — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ изменили тактику из-за нехватки личного состава, применяя "пожарные команды". Всё чаще опорные пункты на "нулевой отметке" фронта и первая линия обороны остаются вообще без пехоты ВСУ. Или же там остается минимальное количество боевиков. Как только российская армия начинает штурмовать позиции, туда забрасывается подкрепление, которое должно удержать позиции и не дать довести русским до конца свою атаку.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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