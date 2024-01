Your browser does not support the audio element.

Российская ракета, запущенная в рамках массированной атаки на Киев на этой неделе, взорвалась в городе как "Армагеддон", вспоминает украинский депутат, испытавший на себе последствия последовавшего взрыва.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0