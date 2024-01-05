Business Insider: На Украине заявили, что удар ВКС РФ по Киеву сравним с Армагеддоном

1:25 Your browser does not support the audio element. Политика

Российская ракета, запущенная в рамках массированной атаки на Киев на этой неделе, взорвалась в городе как "Армагеддон", вспоминает украинский депутат, испытавший на себе последствия последовавшего взрыва.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Кира Рудик, член украинского парламента, известного как Верховная Рада, в недавнем интервью изданию Business Insider.

Рудик отметила, что в то утро она проснулась в 7 часов утра от звука сирены воздушной тревоги, она звучит всё чаще, по той причине, что ВС РФ чаще атакует воздух Украины.

"Когда она попыталась спуститься вниз и спрятаться под лестницей — самым безопасным местом в ее доме, — в нескольких сотнях метров от нее раздался взрыв. Взрывная волна выбила окна ее дома, выбив их из рам" — говорится в публикации издания.

Кроме того, отмечается, что звук был таким, каким можно представить себе Армагеддон.

Ранее сообщалось о том, что в Минобороны сообщили, что за неделю в плен сдались 13 бойцов ВСУ. Среди сдавшихся восемь украинских солдат. Отмечается, что они престали бороться на купянском направлении. Также известно, что 3 января в оборонном ведомстве заявили: Россия освободила 248 российских военнослужащих из украинского плена.