Украинские военкомы начали заходить в дома и на работу, чтобы мобилизовать мужчин

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

На Украине военкомам разрешили заходить в дома и на работу, чтобы мобилизовать граждан. Отмечается, что в Киеве и Киевской области повысилось количество блокпостов, выдающих повестки.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Граждане почти перестали выезжать из города, сообщает URA. RU, даже куоьеры не везут посылки. В городе говорят, что скрыться дома или на работе теперь нельзя.

Кроме того, горпереписываются в нё специальным языком. Все социальные сети отслеживаются.

Ранее сообщалось о том, что в Минобороны сообщили, что за неделю в плен сдались 13 бойцов ВСУ. Среди сдавшихся восемь украинских солдат. Отмечается, что они престали бороться на куприянском направлении.