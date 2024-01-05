Французский корпусной генерал Брюно Клермон признал, что "ни один европеец не собирается умирать за Украину". Такое заявление он сделал в интервью изданию Valeurs Actuelles.
Он отметил, что европейцы слабы, а реальные показатели военной мощи не соотносятся с "воинственностью их заявлений".
Кроме того, он отметил, что российская армия имеет превосходство в сфере вооружения.
Ранее сообщалось о том, что НАТО напрямую участвовала в попытках нанесения ударов по Крыму. Одну из последних атак проводили бомбардировщики ВВСУ Су-24 с территории Украины и истребители F-16, выпустившие ракеты из воздушного пространства Румынии.
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