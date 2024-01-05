Французкий генерал Клермон: "Ни один европеец не собирается умирать за Украину"

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Французский корпусной генерал Брюно Клермон признал, что "ни один европеец не собирается умирать за Украину". Такое заявление он сделал в интервью изданию Valeurs Actuelles.

Фото: pxfuel.com

Он отметил, что европейцы слабы, а реальные показатели военной мощи не соотносятся с "воинственностью их заявлений".

Кроме того, он отметил, что российская армия имеет превосходство в сфере вооружения.

Ранее сообщалось о том, что НАТО напрямую участвовала в попытках нанесения ударов по Крыму. Одну из последних атак проводили бомбардировщики ВВСУ Су-24 с территории Украины и истребители F-16, выпустившие ракеты из воздушного пространства Румынии.