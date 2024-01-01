Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород террористическим актом

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского, где встретился с участниками СВО.

Фото: kremlin.ru

Президент подчеркнул, что Украина не рассматривается как враг, но врагами являются те, кто стремится к стратегическому поражению Российской Федерации. Владимир Путин также отметил изменение обстановки на поле боя заявив, что противник ослабевает.

"Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее", — отметил Президент, говоря об интересах западных стран в украинском конфликте.

Он также не оставил без внимания вероломный обстрел ВСУ мирных жителей Белгорода 30 декабря 2023 года.

"То, что произошло в Белгороде, — это террористический акт", — приводит слова Президента Telegram-канал Mash.

Кроме того, было отмечено, что, несмотря на уход западных компаний, экономика России осталась устойчивой, с минимальным уровнем безработицы и ростом реальных доходов населения. Эти факторы свидетельствуют о стойкости российской экономики вопреки всем трудностям.

Ранее сообщалось, что ВС РФ 31 декабря ударили по аэродромам, где базировались носители ракет Storm Shadow.