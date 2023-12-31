Си Цзиньпин рассказало том, как международная обстановка сказалась на отношениях России и КНР

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Обстановка в 2023 году между странами никак не повлияла на отношения России и Китая, соответствующее заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, когда поздравлял президента РФ Владимира Путина.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Он отметил, что сотрудничество стран за 2023 годы стало более тесным.

В этом году в условиях неспокойной международной и региональной ситуации. По словам Цзиньпина, отношения между РФ и Китаем всегда сохраняли были стабильными и продвигались в правильную сторону.

Сотрудничество РФ и Китая принесёт новые результаты, заявил Си.

Ранее сообщалось о том, что США в Тихом океане размораживают военную базу для войны за Тайвань. Данная база использовалась ещё во времена Второй мировой войны. С неё бомбили "Малышом" и "Толстяком" Хиросиму и Нагасаки. Сам остров расположен в 200 километрах от Гуама и входит в Северные Марианские острова.