Обстановка в 2023 году между странами никак не повлияла на отношения России и Китая, соответствующее заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, когда поздравлял президента РФ Владимира Путина.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0