В Финляндии заявили, что закрытие границ с Россией усложняет жизни людей

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер Финляндии Петтери Орпо сделал заявление о том, что закрытые границы с Россией влияют на жизнь людей и организаций. Соответствующее заявление прозвучало в новогоднем обращении, опубликованном на сайте правительства страны.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Кроме того, Орпо подчеркнул, что проблемы, связанные с миграцией на границе Финляндии не перестали быть актуальны.

Он отметил, что правительство проводит мониторинг ситуации и работает над тем, чтобы разрешить ситуацию по остановке миграционных потоков.

"Закрытие границы [с Россией] усложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий", — рассказал Орпо.

Также он отметил, что безопасность Финляндии и ее границ является приоритетом для властей. В Финляндии не готовы идти на компромисс в этом вопросе.

Ранее сообщалось о том, что Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали решение кабмина о закрытии границы с Россией. Заявители потребовали отменить решение финского кабинета министров о закрытии восточной границы "как неконституционные". Авторы жалобы заявили, что решение правительства Финляндии о закрытии границы с Россией нарушают свободу передвижения в то время, как в стране действует запрет на дискриминацию.