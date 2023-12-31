Премьер Финляндии Петтери Орпо сделал заявление о том, что закрытые границы с Россией влияют на жизнь людей и организаций. Соответствующее заявление прозвучало в новогоднем обращении, опубликованном на сайте правительства страны.
Кроме того, Орпо подчеркнул, что проблемы, связанные с миграцией на границе Финляндии не перестали быть актуальны.
Он отметил, что правительство проводит мониторинг ситуации и работает над тем, чтобы разрешить ситуацию по остановке миграционных потоков.
"Закрытие границы [с Россией] усложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий", — рассказал Орпо.
Также он отметил, что безопасность Финляндии и ее границ является приоритетом для властей. В Финляндии не готовы идти на компромисс в этом вопросе.
Ранее сообщалось о том, что Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали решение кабмина о закрытии границы с Россией. Заявители потребовали отменить решение финского кабинета министров о закрытии восточной границы "как неконституционные". Авторы жалобы заявили, что решение правительства Финляндии о закрытии границы с Россией нарушают свободу передвижения в то время, как в стране действует запрет на дискриминацию.
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