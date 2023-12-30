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В МИД РФ завили, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу

0:55
Политика

Ультиматум и шантаж никогда не подействуют на Россию. Она не будет подчиняться Западу, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря в Telegram-канале.

В МИД РФ завили, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу
Фото: wikimedia.org by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Так Захарова ответила на слова Михаила Подоляка, который выразил уверенность в том, что переговоры с Россией не будут проводиться.

"Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, Россия гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания. Белгород — всей страной с вами!" — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось о том, что около 3,3 миллиардов рублей выделит правительство РФ на поддержку временно закрытых аэропортов на юге России и в её центральной части — соответствующее решение было принято в пятницу.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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