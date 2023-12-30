Ультиматум и шантаж никогда не подействуют на Россию. Она не будет подчиняться Западу, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря в Telegram-канале.
Так Захарова ответила на слова Михаила Подоляка, который выразил уверенность в том, что переговоры с Россией не будут проводиться.
"Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, Россия гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания. Белгород — всей страной с вами!" — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось о том, что около 3,3 миллиардов рублей выделит правительство РФ на поддержку временно закрытых аэропортов на юге России и в её центральной части — соответствующее решение было принято в пятницу.
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