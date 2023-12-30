Немецкий генерал Фрейдинг: Россия использует в военных целях даже лампочки для холодильников

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России может использовать даже лампочки для холодильников в своих целях, такое заявление сделал глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии бригадный генерал Кристиан Фрейдинг в интервью Suddeutsche Zeitung.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/destination-of-russian-t-90-tank-left-at-truck-stop-comes-into-focus

Фрейдинг заявил, что в условиях санкционного давления со стороны Запада российский оборонный сектор получал все компоненты через страны Юга и Китай.

"Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его [в России] могут использовать в военных целях", — заявил Фрейдинг.

Ранее сообщалось о том, что в Германии признали, что обучение не помогает украинской армии. ВС РФ укрепили свои позиции, ускорив украинское отступление. ВСУ не помогают даже западные противоминные тралы, а тактика, которой обучают инструкторы НАТО, бессильна.