Военно-промышленный комплекс (ВПК) России может использовать даже лампочки для холодильников в своих целях, такое заявление сделал глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии бригадный генерал Кристиан Фрейдинг в интервью Suddeutsche Zeitung.
Фрейдинг заявил, что в условиях санкционного давления со стороны Запада российский оборонный сектор получал все компоненты через страны Юга и Китай.
"Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его [в России] могут использовать в военных целях", — заявил Фрейдинг.
Ранее сообщалось о том, что в Германии признали, что обучение не помогает украинской армии. ВС РФ укрепили свои позиции, ускорив украинское отступление. ВСУ не помогают даже западные противоминные тралы, а тактика, которой обучают инструкторы НАТО, бессильна.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.