Будущая партия Германии, возглавляемая политиком и членом бундестага Сарой Вагенкнехт, собирается выступать за экономическое сближение с Россией. Информацию об этом 29 декабря привёл эксперт по международным отношениям и доверенное лицо Вагенкнехт Севим Дагделен. Её слова прозвучали в эфире программы Morgenmagazin телеканала ZDF.
"Союз Сары Вагенкнехт" отвергает экономическую войну и глупые энергетические санкции против России", — заявила она.
Также Дагделен заявила, что выступает против неконтролируемой иммиграции. Кроме того, она заявила, что является сторонником предоставления "разума" и "реальности" в политике.
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