Новая партия «Союз Сары Вагенкнехт» в Германии выступит за сближение с Россией

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Будущая партия Германии, возглавляемая политиком и членом бундестага Сарой Вагенкнехт, собирается выступать за экономическое сближение с Россией. Информацию об этом 29 декабря привёл эксперт по международным отношениям и доверенное лицо Вагенкнехт Севим Дагделен. Её слова прозвучали в эфире программы Morgenmagazin телеканала ZDF.

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"Союз Сары Вагенкнехт" отвергает экономическую войну и глупые энергетические санкции против России", — заявила она.

Также Дагделен заявила, что выступает против неконтролируемой иммиграции. Кроме того, она заявила, что является сторонником предоставления "разума" и "реальности" в политике.

Ранее мы сообщали о том, что французский политик Филиппо обратил внимание, что помощь Киеву слишком разорительна для Парижа. Таким образом политик прокомментировал решение выделить очередной транш для Киева.