В Politico раскрыли главные выводы Байдена по Украине

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Провал контрнаступления ВСУ и проблемы в финансировании стали проблемой для Украины. Страну склоняют к переговорам, пишет издание Politico.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"Скорее всего, это будет означать передачу части территории Украины России" — говорится в материале.

В статье также говорится, что администрация Байдена в текущих условиях, когда американская и европейская помощь Украине находится под серьезной угрозой, переключит свое внимание с поддержки Украины по достижению полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах о прекращении военного конфликта.

Белый дом и Пентагон публично настаивают на том, чтобы официальных изменить политический курс администрации Украины.

Ранее в CNN также предрекли поражение Украины в конфликте с Россией. Перспективы Украины выглядят гораздо мрачнее, чем год назад. Долгожданное украинское наступление на юге принесло незначительный прогресс. Россия выдержала международные санкции и превратила свою экономику в военную машину.