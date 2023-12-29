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В Politico раскрыли главные выводы Байдена по Украине

1:09
Политика

Провал контрнаступления ВСУ и проблемы в финансировании стали проблемой для Украины. Страну склоняют к переговорам, пишет издание Politico.

В Politico раскрыли главные выводы Байдена по Украине
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"Скорее всего, это будет означать передачу части территории Украины России" — говорится в материале.

В статье также говорится, что администрация Байдена в текущих условиях, когда американская и европейская помощь Украине находится под серьезной угрозой, переключит свое внимание с поддержки Украины по достижению полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах о прекращении военного конфликта.

Белый дом и Пентагон публично настаивают на том, чтобы официальных изменить политический курс администрации Украины.

Ранее в CNN также предрекли поражение Украины в конфликте с Россией. Перспективы Украины выглядят гораздо мрачнее, чем год назад. Долгожданное украинское наступление на юге принесло незначительный прогресс. Россия выдержала международные санкции и превратила свою экономику в военную машину.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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