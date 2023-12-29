Провал контрнаступления ВСУ и проблемы в финансировании стали проблемой для Украины. Страну склоняют к переговорам, пишет издание Politico.
"Скорее всего, это будет означать передачу части территории Украины России" — говорится в материале.
В статье также говорится, что администрация Байдена в текущих условиях, когда американская и европейская помощь Украине находится под серьезной угрозой, переключит свое внимание с поддержки Украины по достижению полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах о прекращении военного конфликта.
Белый дом и Пентагон публично настаивают на том, чтобы официальных изменить политический курс администрации Украины.
Ранее в CNN также предрекли поражение Украины в конфликте с Россией. Перспективы Украины выглядят гораздо мрачнее, чем год назад. Долгожданное украинское наступление на юге принесло незначительный прогресс. Россия выдержала международные санкции и превратила свою экономику в военную машину.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.