Украина обречена на поражение, к такому выводу пришли аналитики CNN.
Отмечается, что перспективы Украины выглядят гораздо мрачнее, чем год назад. Долгожданное украинское наступление на юге принесло незначительный прогресс. Россия выдержала международные санкции и превратила свою экономику в военную машину, говорится в материале.
"Зеленскому, который, по его собственному недавнему признанию, устал, приходится все труднее работать в качестве главного продавца Украины, поскольку события на Ближнем Востоке отвлекают внимание от Украины как международного кризиса номер один" — сообщает CNN.
Огромные резервы ВС РФ и техники дадут наступательную возможность для России, которая будет добиваться постепенного роста и результативности.
Ранее сообщалось о том, что украинская армия начнёт оставлять города, если Вашингтон не выделит вовремя помощь. Военный успех российской армии в Работино является отрезвляющим событием для Киева на фоне сокращения помощи от западных хозяев.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.