В CNN предрекли поражение Украины в конфликте с Россией

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Украина обречена на поражение, к такому выводу пришли аналитики CNN.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Отмечается, что перспективы Украины выглядят гораздо мрачнее, чем год назад. Долгожданное украинское наступление на юге принесло незначительный прогресс. Россия выдержала международные санкции и превратила свою экономику в военную машину, говорится в материале.

"Зеленскому, который, по его собственному недавнему признанию, устал, приходится все труднее работать в качестве главного продавца Украины, поскольку события на Ближнем Востоке отвлекают внимание от Украины как международного кризиса номер один" — сообщает CNN.

Огромные резервы ВС РФ и техники дадут наступательную возможность для России, которая будет добиваться постепенного роста и результативности.

Ранее сообщалось о том, что украинская армия начнёт оставлять города, если Вашингтон не выделит вовремя помощь. Военный успех российской армии в Работино является отрезвляющим событием для Киева на фоне сокращения помощи от западных хозяев.