Новый год станет главной темой традиционного обращения президента РФ Владимира Путина к нации в новогоднюю ночь, сообщил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он отказался раскрывать любые другие подробности.
"Вы узнаете об этом в новогоднюю ночь", — пообещал представитель Кремля.
Кроме того, он рассказал, что у главы государства запланированы рабочие мероприятия в новогодние каникулы. Но анонсировать их пока преждевременно, добавил Песков.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.