Песков рассказал о новогоднем обращении Путина

0:32 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Новый год станет главной темой традиционного обращения президента РФ Владимира Путина к нации в новогоднюю ночь, сообщил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости by Евгений Епанчинцев

Он отказался раскрывать любые другие подробности.

"Вы узнаете об этом в новогоднюю ночь", — пообещал представитель Кремля.

Кроме того, он рассказал, что у главы государства запланированы рабочие мероприятия в новогодние каникулы. Но анонсировать их пока преждевременно, добавил Песков.