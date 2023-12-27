Захарова: передача ракет для Patriot ВСУ через США угрожает безопасности

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

В Министерстве иностранных дел России предупредили о последствиях одобрения передачи Японией ракет США. Как указала официальный представитель ведомства Мария Захарова, такой шаг отразится на глобальной безопасности.

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"Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности", — заметила дипломат во время брифинга.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, такое решение обслуживает, в первую очередь, интересы американского союзника Токио. Так что Япония не только переступает через собственные принципы, но и утрачивает контроль над вооружениями, которыми теперь сможет распоряжаться Вашингтон.

В связи с этим, констатирует Захарова, Москва не исключает, что боеприпасы, в конечном итоге, окажутся на Украине.

Прежде стало известно о том, что в Белом доме подтвердили решение правительства Японии о передаче США ракет для ЗРК Patriot.