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В НАТО заявили, что Запад может не пережить XXI век из-за победы России

1:47
Политика

Россия движется к победе на Украине, инициатива перейдет к Москве, заявил The National один из самых высокопоставленных бывших офицеров Великобритании.

В НАТО заявили, что Запад может не пережить XXI век из-за победы России
Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

В интервью генерал Ричард Бэрронс отметил, что у украинских военных "сейчас ничего не осталось в шкафчике" после изнурительного летнего контрнаступления.

Если Запад не улучшит свою военную помощь, импульс, скорее всего, сохранится за Россией, чему способствует значительная помощь со стороны Ирана, который отправил не только дроны-камикадзе, но и баллистические ракеты, которые используются для подавления средств ПВО Украины.

Если Европа и Америка не смогут обеспечить Киев оружием и деньгами, в которых он нуждается, то это будет "абсолютным политическим провалом", когда на пороге появится возрождающаяся Россия с гораздо более мощной армией.

Поскольку СВО приближается к третьему году, обе стороны зашли в тупик на истощение вдоль линии фронта протяженностью 1000 км, и вероятность решающего прорыва до 2025 года мала.

Кроме того, Запад проиграл в санкционном давлении на экономику России. Если Вашингтон и Брюссель не перестанут допускать такие серьёзные ошибки, то в шансах Запада на выживание можно сомневаться.

Ранее сообщалось о том, что полковник Макгрегор заявил, что украинская нация в коматозном состоянии, она почти перестала существовать. СВО, которое проводит Россия, — конфликт на Украине неизбежно приведут к полному, почти окончательному исчезновению нации. Миллионы жителей Украины покинули страну. ВСУ потеряло около 500 тысяч.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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