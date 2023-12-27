В НАТО заявили, что Запад может не пережить XXI век из-за победы России

1:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия движется к победе на Украине, инициатива перейдет к Москве, заявил The National один из самых высокопоставленных бывших офицеров Великобритании.

Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

В интервью генерал Ричард Бэрронс отметил, что у украинских военных "сейчас ничего не осталось в шкафчике" после изнурительного летнего контрнаступления.

Если Запад не улучшит свою военную помощь, импульс, скорее всего, сохранится за Россией, чему способствует значительная помощь со стороны Ирана, который отправил не только дроны-камикадзе, но и баллистические ракеты, которые используются для подавления средств ПВО Украины.

Если Европа и Америка не смогут обеспечить Киев оружием и деньгами, в которых он нуждается, то это будет "абсолютным политическим провалом", когда на пороге появится возрождающаяся Россия с гораздо более мощной армией.

Поскольку СВО приближается к третьему году, обе стороны зашли в тупик на истощение вдоль линии фронта протяженностью 1000 км, и вероятность решающего прорыва до 2025 года мала.

Кроме того, Запад проиграл в санкционном давлении на экономику России. Если Вашингтон и Брюссель не перестанут допускать такие серьёзные ошибки, то в шансах Запада на выживание можно сомневаться.

Ранее сообщалось о том, что полковник Макгрегор заявил, что украинская нация в коматозном состоянии, она почти перестала существовать. СВО, которое проводит Россия, — конфликт на Украине неизбежно приведут к полному, почти окончательному исчезновению нации. Миллионы жителей Украины покинули страну. ВСУ потеряло около 500 тысяч.