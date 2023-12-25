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Advanced: В США есть план по Украине, который приведет к её полному поражению

1:47
Политика

Издание Advanced признало, что у США есть определённый план по Украине, который может привести страну к полному разрушению. Так говорится в аналитическом материале издания.

Advanced: В США есть план по Украине, который приведет к её полному поражению
Фото: ru.freepik.com

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел последнюю ежегодную пресс-конференцию, когда он сказал, что "убежден, что США не предадут Украину". Таким образом, Зеленский имел в виду блокировку финансового пакета, обещанного Украине США. Отмечается, что против финансового пакета выступила фракция Республиканской партии по внутриполитическим причинам. Кроме того, финансовый пакет для Украины в размере 50 миллиардов евро подвергся блокировке в Евросоюзе.

Отмечается, что в 2022 году году Владимир Зеленский провел годовщину конференции — стало первым недавним комментарием, который поможет "увидеть САД, который не будет издан в Украине".

Краеугольным камнем в вопросе о санкциях является то, что Виктор Орбан, по мнению политических экспертов издания, считается популистом, который практиковал подход политического сговора со странами ЕС до такой степени, что сегодня его практически невозможно отстранить от власти — это вызывает большое разочарование в рядах оппозиции некоторых стран.

Также в материале указано, что ВСУ не способны выстоять без поддержки Запада.

Ранее сообщалось о том, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канае о том, что Украина начала эксплуатировать тему создания антироссийского консенсуса. Речь идёт о Декларации ЕС по гарантиям безопасности для страны.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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