Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* рассказал, что Украина, которая строилась в 91 году была нежизнеспособным проектом. Соответствующее заявление он сделал в интервью Юлии Латыниной* (внесена в список иноагентов) на YouTube канале.
"Абсолютно нежизнеспособный проект. И было только делом времени, когда Путин, Навальный* (внесен в список экстремистов) или кто угодно приедет сюда на танках и задаст все вопросы. Украина труп, она умерла" — сказал Арестович.
Известно, что ранее Арестович отреагировал на результаты опросов жителей Германии, которые не горят желанием защищать страну с оружием в руках в случае военного вторжения.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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