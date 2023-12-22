Арестович* в интервью Латыниной* заявил, что проект Украины мёртв

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* рассказал, что Украина, которая строилась в 91 году была нежизнеспособным проектом. Соответствующее заявление он сделал в интервью Юлии Латыниной* (внесена в список иноагентов) на YouTube канале.

Фото: dan-news. info

"Абсолютно нежизнеспособный проект. И было только делом времени, когда Путин, Навальный* (внесен в список экстремистов) или кто угодно приедет сюда на танках и задаст все вопросы. Украина труп, она умерла" — сказал Арестович.

Известно, что ранее Арестович отреагировал на результаты опросов жителей Германии, которые не горят желанием защищать страну с оружием в руках в случае военного вторжения.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.