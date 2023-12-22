Кремль опроверг версию WSJ о гибели Пригожина

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков не стал комментировать заявление The Wall Street Journal, связанное с гибелью основателя ЧВК "Вагнер".

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Известно, что издание Wall Street Journal опубликовало расследование, в котором был назван организатор убийства бизнесмена Евгения Пригожина. По версии издания, за покушением стоит глава Совбеза РФ Николай Патрушев. В материале WSJ даётся ссылка на источники во власти, а также на экс-сотрудников российских спецслужб.

Песков отметил, что издание в последнее время стало похоже на "бульварное чтиво".

"Мы видели этот материал, но мы не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию — подобные материалы", — сказал Песков.

Ранее публицист рост поддержал инициативу по увековечиванию памяти Евгения Пригожина. Он отметил, что бывший глава "музыкантов" считался вполне неоднозначной и противоречивым человеком, о котором ходило множество слухов.