Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков не стал комментировать заявление The Wall Street Journal, связанное с гибелью основателя ЧВК "Вагнер".
Известно, что издание Wall Street Journal опубликовало расследование, в котором был назван организатор убийства бизнесмена Евгения Пригожина. По версии издания, за покушением стоит глава Совбеза РФ Николай Патрушев. В материале WSJ даётся ссылка на источники во власти, а также на экс-сотрудников российских спецслужб.
Песков отметил, что издание в последнее время стало похоже на "бульварное чтиво".
"Мы видели этот материал, но мы не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию — подобные материалы", — сказал Песков.
Ранее публицист рост поддержал инициативу по увековечиванию памяти Евгения Пригожина. Он отметил, что бывший глава "музыкантов" считался вполне неоднозначной и противоречивым человеком, о котором ходило множество слухов.
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