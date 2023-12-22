Песков: в РФ готовится перечень президентских поручений по миграционной тематике

Президент России Владимир Путин готовит поручение по урегулированию работы с мигрантами в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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При этом, по словам пресс-секретаря главы государства, понимания о том, будет ли новая система органом, и создадут ли вновь ФМС, пока нет.

"Нет, пока нет [понимания, что это будет за орган — ред.]. Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня. У Путина сбалансированная позиция по теме мигрантов. Разумеется, действует определённая система", — объяснил Песков, отвечая на вопрос обозревателей портала URA. RU.

Однако, обращает внимание официальный представитель Кремля, в настоящее время необходимо постоянно совершенствовать её. Это в дальнейшем и планируют делать, и уже готовят перечень президентских поручений.