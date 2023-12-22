Постпред Мурадов: причитания Умерова о захвате Крыма — крик отчаяния

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Вся риторика представителей киевского режима о захвате Крыма, в том числе и министра обороны Украины Рустема Умерова, это показатель "истерических настроений" и крик отчаяния, заявил постоянный представитель российского полуострова при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Фото: Правда.Ру.

Умеров понимает, что официальному Киеву не захватить Крым, но продолжает продвигать эту риторику, считает постпред.

"Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев", — пояснил Мурадов РИА Новости.

Он подчеркнул, что все надежды Умерова рухнули, и продвигаемая им риторика о якобы "возвращении" Крыма в состав Украины — крик отчаяния.

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