Путин: РФ не закрывается от Америки и Европы, не надо валять дурака

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака". По его словам, РФ не закрывается от Соединённых Штатов и готова к сотрудничеству.

"Мы не закрываемся ни от американского континента, от Северной Америки — США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем", — подчёркивает российский лидер.

Об этом президент заявил в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в четверг, 21 декабря.

Путин также обратил внимание на то, что, если США и западные страны захотят, то они начнут получать выгоду от сотрудничества с Москвой. От этого, заключает российский лидер, их никто не отталкивает.