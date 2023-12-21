Президент России Владимир Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака". По его словам, РФ не закрывается от Соединённых Штатов и готова к сотрудничеству.
"Мы не закрываемся ни от американского континента, от Северной Америки — США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем", — подчёркивает российский лидер.
Об этом президент заявил в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в четверг, 21 декабря.
Путин также обратил внимание на то, что, если США и западные страны захотят, то они начнут получать выгоду от сотрудничества с Москвой. От этого, заключает российский лидер, их никто не отталкивает.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".