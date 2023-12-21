IS: финнов призвали быть готовыми к конфликту с Россией

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

В финском издании IS сказано, что старший лейтенант запаса Рютиваара готов к любым кризисам, в том числе и к войне. В издании сказано, что он уже собрал рюкзак.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

В СМИ выразили мнение, что другие финны тоже должны быть к этому готовы. Тем не менее, существует мнение, что различные СМИ постоянно призывают финнов к войне, запугивая Россией.

Известно, что власти Финляндии рекомендовали всем семьям обеспечить себя необходимыми запасами, позволяющими прожить без электричества и помощи 72 часа.

"После начала специальной военной операции России на территории Украины активность резервистов значительно возросла", — рассказал Рютиваара в интервью IS.

Ранее сообщалось о том, что глава Карелии Артур Парфёнчиков на пресс-конференции рассказал о потенциальных угрозах, исходящих со стороны Финляндии, подчеркнув, что на территории его региона будут размещены постоянно дислоцирующиеся воинские подразделения ВС РФ.