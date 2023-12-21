В финском издании IS сказано, что старший лейтенант запаса Рютиваара готов к любым кризисам, в том числе и к войне. В издании сказано, что он уже собрал рюкзак.
В СМИ выразили мнение, что другие финны тоже должны быть к этому готовы. Тем не менее, существует мнение, что различные СМИ постоянно призывают финнов к войне, запугивая Россией.
Известно, что власти Финляндии рекомендовали всем семьям обеспечить себя необходимыми запасами, позволяющими прожить без электричества и помощи 72 часа.
"После начала специальной военной операции России на территории Украины активность резервистов значительно возросла", — рассказал Рютиваара в интервью IS.
Ранее сообщалось о том, что глава Карелии Артур Парфёнчиков на пресс-конференции рассказал о потенциальных угрозах, исходящих со стороны Финляндии, подчеркнув, что на территории его региона будут размещены постоянно дислоцирующиеся воинские подразделения ВС РФ.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".