КПРФ выдвинула кандидатуру Николая Харитонова на президентских выборах 2024 года

0:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Центральный комитет КПРФ выразил поддержку кандидатуре Николая Харитонова на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Решение было принято на президиуме партии. Николай Харитонов является членом Государственной Думы с 1993 года и председателем комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Интересно, что в 2004 году он уже участвовал в выборах президента от КПРФ.

Ранее московское отделение КПРФ также рекомендовало выдвинуть Геннадия Зюганова и Сергея Левченко в качестве кандидатов на выборах.