Центральный комитет КПРФ выразил поддержку кандидатуре Николая Харитонова на предстоящих президентских выборах в 2024 году.
Решение было принято на президиуме партии. Николай Харитонов является членом Государственной Думы с 1993 года и председателем комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Интересно, что в 2004 году он уже участвовал в выборах президента от КПРФ.
Ранее московское отделение КПРФ также рекомендовало выдвинуть Геннадия Зюганова и Сергея Левченко в качестве кандидатов на выборах.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".