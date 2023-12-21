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КПРФ выдвинула кандидатуру Николая Харитонова на президентских выборах 2024 года

0:34
Политика

Центральный комитет КПРФ выразил поддержку кандидатуре Николая Харитонова на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

КПРФ выдвинула кандидатуру Николая Харитонова на президентских выборах 2024 года
Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Решение было принято на президиуме партии. Николай Харитонов является членом Государственной Думы с 1993 года и председателем комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Интересно, что в 2004 году он уже участвовал в выборах президента от КПРФ.

Ранее московское отделение КПРФ также рекомендовало выдвинуть Геннадия Зюганова и Сергея Левченко в качестве кандидатов на выборах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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