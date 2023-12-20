Путин: Украина открыто встала на путь террора, пользуясь поддержкой спецслужб Запада

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что Украина, поддерживаемая западными спецслужбами, открыто встала на путь государственного терроризма.

Фото: Якутия 24

"Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей", — отметил глава государства в ходе видеообращения по случаю Дня работников органов безопасности России.

По его словам, в связи с этим в РФ необходимо усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, пользуясь широким комплексом технических, а также оперативных возможностей. В то же время, следует жестоко пресекать любые попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и подорвать гражданский мир.

В заключение Путин подчеркнул, что в РФ есть все возможности для защиты страны и её граждан.