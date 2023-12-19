Страны Запада в сегодняшних условиях ведут гибридную войну против России. Соответствующую информацию сообщил президент РФ Владимир Путин. Он выступил на коллегии Министерства обороны.
Таким образом, по словам российского президента, события 2022 года подтвердили, что Запад продолжает вести гибридную войну.
"Снабжает Киев разведывательной информацией в режиме реального времени, передает вооружение", — заявил лидер РФ.
Также Путин отметил, что Украина получает от Запада современные системы вооружения. Среди них — РСЗО. Также президент России выразил мнение, что Запад собирается передать Украине истребители F-16. В настоящее время проводится подготовка пилотов для эксплуатации данного вида авиации, сказал президент.
Ранее сообщалось о том, что офис президента Украины дал указание "забыть" про главкома Залужного. Отмечается, что Залужный попал в некий гибридный "бан-лист" киевского режима.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.