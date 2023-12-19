Путин: Запад ведёт против России гибридную войну

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Страны Запада в сегодняшних условиях ведут гибридную войну против России. Соответствующую информацию сообщил президент РФ Владимир Путин. Он выступил на коллегии Министерства обороны.

Фото: kremlin.ru

Таким образом, по словам российского президента, события 2022 года подтвердили, что Запад продолжает вести гибридную войну.

"Снабжает Киев разведывательной информацией в режиме реального времени, передает вооружение", — заявил лидер РФ.

Также Путин отметил, что Украина получает от Запада современные системы вооружения. Среди них — РСЗО. Также президент России выразил мнение, что Запад собирается передать Украине истребители F-16. В настоящее время проводится подготовка пилотов для эксплуатации данного вида авиации, сказал президент.

Ранее сообщалось о том, что офис президента Украины дал указание "забыть" про главкома Залужного. Отмечается, что Залужный попал в некий гибридный "бан-лист" киевского режима.