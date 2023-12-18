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TRT Haber: Турция готова возобновить переговоры по Украине

1:19
Политика

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности возобновить процесс по переговорам о заключении мирового соглашения с Украиной. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал в эфире TRT Haber.

TRT Haber: Турция готова возобновить переговоры по Украине
Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Он отметил, что Турция готова возродить ранее прерванный переговорный процесс. Кроме того, турецкий президент согласился с мнением Орбана о том, что общего решения по вопросам Палестины и Украины на текущий момент нет.

Известно, что в июльском заявлении президент РФ Владимир Путин заявил о том, что РФ одобряет проект соглашения с Украиной. Тем не менее, Киев выбросил проект «в мусорное ведро», подчеркнул Путин.

Последние очные переговоры России и Украины проходили в марте 2022 года в Стамбуле. В ходе переговоров Москва получила от Киева подтверждение о том, что государство отказывается от вступления в НАТО.

Ранее сообщалось о том, что политэксперт Рогов заявил, что План Б ВСУ закончится банкротством и бегством киевского режима. Рогов подчеркнул, что план Украины — это план по продолжению ведения "войны с собственным народом за счет этого же народа".

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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