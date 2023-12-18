Лавров заявил, что Запад собирается дать Украине время на передышку

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

Страны Запада хотят дать Киеву время на передышку. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, речь идёт о странах, настаивающих на проведении переговоров о мире между Украиной и РФ. Соответствующая информация приводится в программе "Большая игра" на Первом канале, участником которой был Лавров.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Лавров заявил, что во время рабочей поездки в Нью-Йорк он имел опыт общения с политическими экспертами Ричардом Хаасом и Чарльзом Купчиным. По их словам, Россия должна "замиряться на какой-то период, согласовать этот период, оставить все как есть", чтобы в дальнейшем возобновить боевые действия, указал Лавров.

Также он отметил, ссылаясь на слова политических экспертов, что Украина нуждается в увеличении временных дистанций, чтобы пополнить запасы, а также увеличить потенциал военной техники.

"Это было в апреле. Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры", — сказал Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров предостерег страны НАТО от помощи в размещении у себя предназначенных киевскому режиму F-16.