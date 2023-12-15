Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров призвал западные страны осознанность тупиковость их курса в вопросе украинского конфликта.
В пятницу, 15 декабря, в ходе своего выступления по итогам пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, он обратил внимание, что эта война была затеяна против России Западом и исполнена руками лидера киевского режима Владимира Зеленского.
"Лучше поздно, чем никогда. Пора им осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли руками режима Зеленского против Российской Федерации", — подчеркнул российский министр.
Кроме того, Лавров отметил, что западным странам следует прислушаться к оценкам, которые звучат со стороны "трезвомыслящих политиков" как в Евросоюзе, так и в Североатлантическом альянсе.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".