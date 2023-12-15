Лавров: Западу пора принять тупиковость затеянной им войны против РФ

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров призвал западные страны осознанность тупиковость их курса в вопросе украинского конфликта.

Фото: er.ru

В пятницу, 15 декабря, в ходе своего выступления по итогам пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, он обратил внимание, что эта война была затеяна против России Западом и исполнена руками лидера киевского режима Владимира Зеленского.

"Лучше поздно, чем никогда. Пора им осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли руками режима Зеленского против Российской Федерации", — подчеркнул российский министр.

Кроме того, Лавров отметил, что западным странам следует прислушаться к оценкам, которые звучат со стороны "трезвомыслящих политиков" как в Евросоюзе, так и в Североатлантическом альянсе.