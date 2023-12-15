Алексея Навального* (включён в список террористов и экстремистов) вывезли из шестой колонии во Владимирской области. Информацию приводит РБК, ссылаясь на данные ФСИН.
В справке ведомства, как сообщает РБК, указано, что Навальный был перевезён в учреждение, находящееся в другом регионе. Новое местоположение политика не сообщается.
Напомним, что Алексей Навальный отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима, расположенном в посёлке Мелехово Ковровского района Владимирской области.
Ранее сообщалось о том, что Кремль предупредил о недопустимости вмешательства США в ситуацию с Навальным. Кроме того, иноагент Кира Ярмыш, выполняющая функции пресс-секретаря оппозиционера, ранее сообщила, что с 6 декабря о его судьбе ничего не известно.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".