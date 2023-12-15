Навального* переместили из колонии Владимирской области в другой регион

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Алексея Навального* (включён в список террористов и экстремистов) вывезли из шестой колонии во Владимирской области. Информацию приводит РБК, ссылаясь на данные ФСИН.

Фото: Википедия

В справке ведомства, как сообщает РБК, указано, что Навальный был перевезён в учреждение, находящееся в другом регионе. Новое местоположение политика не сообщается.

Напомним, что Алексей Навальный отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима, расположенном в посёлке Мелехово Ковровского района Владимирской области.

Ранее сообщалось о том, что Кремль предупредил о недопустимости вмешательства США в ситуацию с Навальным. Кроме того, иноагент Кира Ярмыш, выполняющая функции пресс-секретаря оппозиционера, ранее сообщила, что с 6 декабря о его судьбе ничего не известно.