Депутат Госдумы Александр Толмачёв: "Прямая линия с Владимиром Путиным — это многочасовой и всеобъемлющий диалог"

2:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Состоялась традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Беседа с президентом длилась более четырёх часов, люди получили ответы на 67 вопросов

Фото: Фото из личного архива Александра Толмачёва

Депутат Государственной Думы Александр Толмачёв подчеркнул, что президент во время общения уделил внимание всем темам, которые сегодня волнуют российское общество — от социальных гарантий до цен на яйца, от специальной военной операции до выпуска отечественных автомобилей.

Владимир Путин, отвечая на вопрос об автопроме, сказал: "Те, кто думали, что у нас всё рухнет, разочарованы. У нас ничего не рухнуло". Президент отметил: чем больше будет выпуск автомобилей, тем ниже на них будет цена. Цены на продукцию "АвтоВАЗа" выросли на 40%, это много.

"Основная задача — производить собственные платформы и развивать их. Это необходимо. Уверен, так и будет. Надо воссоздавать отрасль, Минпромторг над этим работает, задача решается", — резюмировал глава государства.

Кроме того, в ходе прямой линии прозвучал ряд вопросов, связанных и с другими видами транспорта — так, не только идёт увеличение автомобильного производства, реализуется проект по продлению М-12, но и поставлена задача к 2030 году выпустить более тысячи отечественных самолётов.

Большое внимание Владимир Путин уделил социальной сфере. главная обязанность государства — обеспечение социальных гарантий гражданам. И важно, что российским властям удается выполнять все соцобязательства, несмотря на повышение расходов на оборону. "Всё будет исполнено", — заявил президент.