Депутат Госдумы Александр Толмачёв: "Прямая линия с Владимиром Путиным — это многочасовой и всеобъемлющий диалог"

Состоялась традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Беседа с президентом длилась более четырёх часов, люди получили ответы на 67 вопросов
Депутат Государственной Думы Александр Толмачёв подчеркнул, что президент во время общения уделил внимание всем темам, которые сегодня волнуют российское общество — от социальных гарантий до цен на яйца, от специальной военной операции до выпуска отечественных автомобилей.
Владимир Путин, отвечая на вопрос об автопроме, сказал: "Те, кто думали, что у нас всё рухнет, разочарованы. У нас ничего не рухнуло". Президент отметил: чем больше будет выпуск автомобилей, тем ниже на них будет цена. Цены на продукцию "АвтоВАЗа" выросли на 40%, это много.
"Основная задача — производить собственные платформы и развивать их. Это необходимо. Уверен, так и будет. Надо воссоздавать отрасль, Минпромторг над этим работает, задача решается", — резюмировал глава государства.
Кроме того, в ходе прямой линии прозвучал ряд вопросов, связанных и с другими видами транспорта — так, не только идёт увеличение автомобильного производства, реализуется проект по продлению М-12, но и поставлена задача к 2030 году выпустить более тысячи отечественных самолётов.
Большое внимание Владимир Путин уделил социальной сфере. главная обязанность государства — обеспечение социальных гарантий гражданам. И важно, что российским властям удается выполнять все соцобязательства, несмотря на повышение расходов на оборону. "Всё будет исполнено", — заявил президент.
Александр Толмачёв: "Я не знаю другой страны, где глава государства выходит на прямой диалог с людьми, — только Россия. Только здесь есть такой многочасовой и всеобъемлющий разговор с Президентом обо всём, что нас всех волнует".
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