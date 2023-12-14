Владимир Путин не жалеет ни о чём, сделанном на длинном пути у руля России, кроме, разве что, своей излишней доверчивости Западу. Такое признание президент сделал в завершение своей прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
Главу государства спросили, о чём бы он предупредил себя в 2000 году.
"Я бы сказал: "Верной дорогой идёте, товарищ", — ответил Путин. — От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров".
Глава страны убеждён, что залог её успеха — вера в великий российский народ.
На этой позитивной ноте завершилось подведение "Итогов года" в четверг.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.