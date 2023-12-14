Путин признался, о чём жалеет

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Владимир Путин не жалеет ни о чём, сделанном на длинном пути у руля России, кроме, разве что, своей излишней доверчивости Западу. Такое признание президент сделал в завершение своей прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Фото: РБК

Главу государства спросили, о чём бы он предупредил себя в 2000 году.

"Я бы сказал: "Верной дорогой идёте, товарищ", — ответил Путин. — От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров".

Глава страны убеждён, что залог её успеха — вера в великий российский народ.

На этой позитивной ноте завершилось подведение "Итогов года" в четверг.