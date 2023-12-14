Путин ответил на вопрос о любимом новогоднем блюде

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У Владимира Путина нет твёрдого предпочтения при выборе одного из главных новогодних блюд, следует из его ответов на вопросы прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Фото: Reuters

В конце "Итогов года" их ведущие устроили президенту блиц.

Один из его вопросов касался новогоднего застолья: — Селёдка под шубой или оливье? — Смотря, что закусывать.

Глава государства подвёл "Итоги года" в четверг в Гостином дворе. Мероприятие продлилось более четырёх часов, российский лидер ответил на 79 вопросов.