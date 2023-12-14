У Владимира Путина нет твёрдого предпочтения при выборе одного из главных новогодних блюд, следует из его ответов на вопросы прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
В конце "Итогов года" их ведущие устроили президенту блиц.
Один из его вопросов касался новогоднего застолья:
— Селёдка под шубой или оливье?
— Смотря, что закусывать.
Глава государства подвёл "Итоги года" в четверг в Гостином дворе. Мероприятие продлилось более четырёх часов, российский лидер ответил на 79 вопросов.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.