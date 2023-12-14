Президент Путин заявил, что юридически ЧВК в России нет

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Юридически ЧВК в России не существует. Соответствующую информацию привел президент Владимир Путин во время проведения "Итогов года". Трансляция проходила в группе ВК "Ленты.ру".

Фото: Якутия 24

Президент заявил, что частные компании не предусмотрены законодательством в настоящее время. Контракты с бойцами ЧВК не заключались, а выплаты проводились наличными через командующих частными компаниями. Президент также заявил, что на данный момент установить списочно-личный состав ЧВК невозможно.

Кроме того, он отметил, что знает детей, которые воевали в ЧВК.

"Их права без всяких сомнений должны быть восстановлены", — заключил президент России.

Ранее мы сообщали о том, что бывший боец ЧВК пожаловался Путину на то, что ему отказали в присвоении статуса ветерана.