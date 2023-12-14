Путин оценил итоги контрнаступления Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинские военные не добились успехов ни на одном из участков почти 2000-километрового фронта, заявил Владимир Путин, подводя в четверг "Итоги года".

Фото: Reuters

Отвечая вопрос военкора Николая Долгачёва, президент напомнил, как широко на Западе и в Киеве рекламировалось контрнаступление ВСУ.

"Противник анонсировал контрнаступление большое. Нигде ничего не получилось", — констатировал Путин.

Поползновения войск киевского режима к левому берегу Днепра в районе Крынок он назвал их последней попыткой добиться хоть чего-то в рамках пресловутого контрнаступления.

В этот же день о разочаровании отсутствием успехов ВСУ заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.