Запад и власти Украины должны принять все условия, которые предлагает Россия. Соответствующие предложения были внесены для того, чтобы заключить мирный договор. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сделал соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.