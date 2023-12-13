Полковник США Макгрегор: Запад должен принять все условия России по Украине

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Запад и власти Украины должны принять все условия, которые предлагает Россия. Соответствующие предложения были внесены для того, чтобы заключить мирный договор. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сделал соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Нужно сесть и выслушать все требования России. Все настолько просто. Больше нет шансов добиться условий, выгодных Киеву", — сказал он.

По словам Макгрегора, для полного разрешения конфликта украинская сторона должна признать за РФ все новые территории.

"Сначала нужно прекратить огонь. Затем нужно собраться на политическом уровне, пригласить военных экспертов и перерисовать карту", — заключил эксперт.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны из-за провала ВСУ. По его словам, Вашингтон не желает признавать свою вину в отношении ситуации на Украине и стремится переложить ответственность за провалы на главу киевского режима.