Захарова: возможная замена Зеленского Залужным не изменит ситуацию на Украине

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что возможная замена украинского президента Владимира Зеленского главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным ничего не изменит. По её словам, даже если Залужный придёт власти на смену нынешнему президенту, это не поменяет ситуацию в украинском конфликте.

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Захарова считает, дело в том, что обе эти фигуры несамостоятельны.

"Возможная смена Зеленского на Залужного или на любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они из разряда марионеток в руках своих хозяев", — объяснила дипломат в ходе брифинга.

По мнению Захаровой, из данного круга выделить самостоятельную фигуру почти невозможно, так как всеми ими управляют США, Великобритания и "их сателлиты".