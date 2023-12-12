В Кремле не следят за развитием судьбы оппозиционного политика Алексея Навального* (включен в список террористов и экстремистов — прим. редакции). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал соответствующий комментарий по данному вопросу. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Пескова, Кремль не имеет информации о местоположении Навального. В своём заявлении он указал, что Кремль не имеет намерений и возможностей отслеживать судьбы заключенных. Кроме того, в Кремле не фиксируют процесс их пребывания в исправительных учреждениях.
Ранее сообщалось о том, что Кремль предупредил о недопустимости вмешательства США в ситуацию с Навальным.
Ранее также сообщалось о том, что Московский городской суд отклонил ходатайство о выпуске адвоката Навального из СИЗО.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.