Песков заявил, что Кремль не следит за судьбой Навального^

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

В Кремле не следят за развитием судьбы оппозиционного политика Алексея Навального* (включен в список террористов и экстремистов — прим. редакции). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал соответствующий комментарий по данному вопросу. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Википедия

По словам Пескова, Кремль не имеет информации о местоположении Навального. В своём заявлении он указал, что Кремль не имеет намерений и возможностей отслеживать судьбы заключенных. Кроме того, в Кремле не фиксируют процесс их пребывания в исправительных учреждениях.

Ранее сообщалось о том, что Кремль предупредил о недопустимости вмешательства США в ситуацию с Навальным.

Ранее также сообщалось о том, что Московский городской суд отклонил ходатайство о выпуске адвоката Навального из СИЗО.